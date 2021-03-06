اجواء مشمسة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة اليوم

تكون درجات الحرارة اليوم السبت أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو 3- 4 درجات مئوية، وتكون الأجواء مستقرة و لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

وتتحول الاجواء الى باردة ليلاً في أغلب المناطق وباردة نسباً في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه .

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غدٍ الأحد انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في معظم مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الإثنين انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة، وتصبح الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خلال النهار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 20 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 6، وفي مرتفعات الشراة 16 – 4، وفي مناطق البادية 22 – 6، وفي مناطق السهول 20 – 9، وفي الاغوار الشمالية 26 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 14، وفي البحر الميت 28 – 13، وفي خليج العقبة 28 – 13 درجة مئوية.

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