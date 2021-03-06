إغلاق العيادات الخارجية في عدد من مستشفيات العاصمة والمحافظات

أعلن وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، عن إغلاق العيادات الخارجية في مستشفيات البشير، وجميل التوتنجي، والسلط الجديد، والحسين، والزرقاء الحكومي الجديد، والأمير فيصل، والنديم التابعة لوزارة الصحة في محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا اعتبارا من يوم غد الأحد حتى إشعار آخر.

وبحسب بيان صحافي من الوزارة اليوم السبت، ستقتصر الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في هذه المستشفيات على استقبال الحالات الطارئة وصرف الأدوية الشهرية للأمراض المزمنة فقط.

كما تلغى -بحسب البيان- العمليات المبرمجة نظرا للوضع الوبائي وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، واستئناف القرار أو تعديله وفقا للوضع الوبائي. واهابت الوزارة بالمواطنين حسن التعاون وتفهم الوضع الوبائي الذي يتطلب الحرص تحقيقا للمصلحة العامة.

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