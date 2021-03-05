تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 29 وفاة و4584 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 417934
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قظر تعفي متلقي لقاح كورونا من الحجر الصحي خروجا أو عودة
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