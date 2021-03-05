تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 29 وفاة و4584 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 417934
أهم العناوين
جرينتش+2 06:26
بسبب انشقاق القائمة الاخوانية بقيادة عباس.. تراجع تمثيل “القائمة العربية” بالكنيست من 15 مقعدًا حاليًا إلى 10 مقاعد
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني