تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 29 وفاة و4584 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 417934
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انتفاضة عرب 48 في أم الفحم ضد الجريمة والشرطة الصهيونية/ 2 فيديو
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