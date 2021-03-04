وزير الدفاع يتوجه لمكان الحادث.. مقتل 10 عسكريين وجرح 3 آخرين في سقوط مروحية تركية اليوم جنوبي البلاد/ فيديو

أنقرة – الأناضول

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع خلوصي أكار للوقوف على تفاصيل حادث تحطم مروحية عسكرية جنوب شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن أردوغان يتابع عن كثب أعمال البحث والإنقاذ منذ اللحظة الأولى للحادث الذي أسفر عن استشهاد 9 عسكريين وإصابة 4 آخرين.

وبحسب البيان، قدم أردوغان التعازي إلى أسر الشهداء والقوات المسلحة التركية، معربا عن تمنياته بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

ومن فوره توجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، مع قادة الجيش إلى جنوب شرقي البلاد، لتفقد مكان تحطم المروحية العسكرية التي استشهد فيها 10 عسكريين.

وأفاد مراسل الأناضول، أن أكار غادر مع رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، إلى ولاية بيتليس، لتفقد أحوال العسكريين المصابين، والاطلاع على سبب سقوط المروحية.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 10 عسكريين وإصابة 3 آخرين، جراء حادث تحطم مروحية أقلعت من ولاية “بينغول” شرقي البلاد.

وذكر بيان للوزارة أن الاتصال انقطع بالمروحية عند الساعة 14:25 بالتوقيت المحلي (ت.غ+3) أثناء توجهها إلى قضاء تطوان بولاية بيتليس (جنوب شرق).

وأوضح البيان أن المروحية من طراز “كوغار” وتتبع للقوات البرية.

وذكر أن أعمال البحث بدأت مباشرة في المنطقة، وأن المروحية تحطمت جراء حادث عرضي، وأن جهود نقل الجرحى إلى المستشفى مستمرة.

Bingöl'den kalkan askeri helikopter kaza kırıma uğradı, 9 personel şehit oldu, 4 personel yaralandı https://t.co/SePvgFa6g6 — AA Canlı (@AACanli) March 4, 2021