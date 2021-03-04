تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 29 وفاة و4584 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 417934
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محمد الموجي.. فشل في الغناء ولكنه ابدع بالتلحين وقاد العندليب الى سلم المجد
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