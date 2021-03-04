تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 29 وفاة و4584 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 417934
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مبارك كان يماطل ويتهرب.. وزير سعودي يكشف دور ابن سلمان في دفع السيسي للتخلي عن تيران وصنافير/ فيديو
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