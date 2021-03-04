“حماس” تباشر انتخاباتها الداخلية.. التوجه نحو انتخاب مشعل رئيسا لاقليم الخارج واحتفاظ السنوار وهنية بموقعيها

​أنهت حركة حماس، الليلة الماضية، انتخابات مجلس الشورى العام في قطاع غزة، على أن تنتهي اليوم أو غدًا في الخارج، تمهيدًا لانتخاب مكتبها السياسي، بينما لم ترشح أي معلومات عن الضفة الغربية.

وقالت مصادر لـ “القدس”، إن الانتخابات التي جرت على مدار يومين في القطاع وانتهت أمس، أفرزت مجموعة تتراوح من 5 إلى 7 أشخاص عن كل منطقة يمثلونها في مجلس الشورى العام.

وبحسب المصادر، فإن النتائج تظهر تواجدًا ملحوظًا لكنه ليس قويًا لما يمكن أن يطلق عليه “الحرس القديم” داخل الحركة، والذي تغيّب بعض قياداته عن دورة الانتخابات السابقة.

كما أظهرت النتائج وجود قيادات معروفة ومطلوبة للاحتلال من أعضاء المجلس العسكري لكتائب القسام ضمن مجلس الشورى.

ووفقًا للمصادر، فإن الهيئات الإدارية الصغرى والكبرى أفرزت وجود شخصيات من المستوى العسكري والدعوي من الصف الثاني والثالث، أو ممن يوصفون بـ “جيل الشباب” في حماس.

ولفتت المصادر، إلى أن انتخابات مجلس الشورى وما أفرزته من نتائج، لا تظهر تغييرًا جذريًا في قيادة الحركة، كما أنها لن تحدث تغييرًا كبيرًا كما كان متوقعًا على مستوى المكتب السياسي.

وستجري حماس بداية الأسبوع المقبل انتخابات المكتب السياسي في الداخل والخارج، على المستوى المحلي للمناطق، وكذلك المكتب العام.

وتشير التوقعات الى التوجه نحو انتخاب خالد مشعل رئيسا لمكتب اقليم الخارج، واعادة انتخاب يحيى السنوار رئيسا لاقليم غزة، واسماعيل هنية لرئاسة المكتب السياسي السياسي العام في عهدة جديدة، وربما اخيرة.

اما مكتب اقليم الضفة فقد جرت العادة ان تبقى نتائج انتخاباته سرية، سندا لاسباب امنية عباسية واحتلالية.