تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 29 وفاة و4584 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 417934
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القبض على شخصين قاما بطعن وافدين آسيويين باداة حادة
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