القبض على شخصين قاما بطعن وافدين آسيويين باداة حادة

القت الأجهزة الأمنية وبوقت قياسي، القبض على شخصين تسببا بإيذاء شخصين من جنسية آسيوية بواسطة أداة حادة في مدينة إربد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة اربد بتعرض شخصين من جنسية آسيوية للاعتداء بواسطة أداة حادة من قبل شخصين مجهولين في مدينة إربد، حيث أسعفا للمستشفى وكانت حالة الأول حسنة فيما كانت حالة الآخر متوسطة.

وأضاف أنه تم على الفور التحرك للمكان ومسح المنطقة وجمع المعلومات،حيث حُددت هوية الشخصين المشتبه بهما والقي القبض عليهما بعد فترة وجيزة وضُبطت أداة حادة بحوزتهما وسيتم توديعهما للقضاء.

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