الفنانة الأردنية “دعاء وعل” تطلق أغنيتها الجديدة “دمعاتك غزة”/ فيديو كليب

أطلقت الفنانة الأردنية دعاء وعل اغنيتها الجديدة بعنوان “دمعاتك غزة” مصورة بالفيديو كليب أظهرت فيها معاناة اهل غزة، وحجم الدمار الذي خلفته إسرائيل بحروبها المتواصلة على قطاع غزة.

وقد أظهر الفيديو كليب الذي رافق الاغنية مشاهد من الحرب التي شنتها “إسرائيل” على القطاع بالإضافة الى مشاهد تمثيلية جرى تصويرها في الأردن تحاكي الأوضاع في قطاع غزة بمشاركة أطفال أردنيين.

الأغنية من انتاج مؤسسة لولو للإنتاج والتوزيع الفني، وغنتها الفنانة دعاء وعل، فيما اخرج هذا العمل رمزي الخاروف، ولحنه ووزع موسيقاه خالد الشريف، فيما تم تسجيل الاغنية في استوديوهات الرونق للإنتاج الفني، وقام بتصوير كافة المشاهد نورس العلاونة.