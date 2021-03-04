الأوقاف: الذهاب لصلاة غدٍ الجمعة من الساعة 11.40 ولغاية 12.40ظهرا

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عن فترة رفع الحظر لغايات أداء صلاة الجمعة، من الساعة 11:40 ولغاية الساعة 12:40ظهرا، وسيكون الذهاب للمسجد سيراً على الأقدام فقط.

وأكد الخلايلة في بيان اليوم الخميس، ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة المتعلقة بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وإحضار سجادة الصلاة.

وأشار إلى أن هذا الإعلان جاء بناء على بلاغ رئيس الوزراء رقم 24 لسنة 2021، بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، الذي تضمن السماح للمواطنين بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة، وفقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة وتفويض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتحديد وقت بدء ساعة التجول وانتهائها.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة