تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 37 وفاة و5335 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 407,617
أهم العناوين
جرينتش+2 09:21
مصدر حكومي ينفي اي توجه لإغلاق المطارات الاردنية، وانما سيتم فرض إجراءات مشددة فيها لمنع انتشار الكورونا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني