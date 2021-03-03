المغرب يعلن ان الأردن سيفتتح قنصلية بإقليم الصحراء غدا الخميس

قال مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، إن الأردن سيفتتح قنصلية في إقليم الصحراء غدا الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى 19.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مسؤول، لم تذكر اسمه، أن “الأردن سيفتتح غدا الخميس قنصلية عامة بمدينة العيون (كبرى مدن إقليم الصحراء)”.

وأضاف أنه من المنتظر أن يترأس حفل افتتاح القنصلية كل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الأردني أيمن الصفدي.

وكانت عمّان أعلنت في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، عن عزمها على افتتاح قنصلية عامة في العيون، إثر اتصال هاتفي تلقاه آنذاك العاهل المغربي محمد السادس، من نظيره الأردني عبد الله الثاني.

وسيكون الأردن ثالث دولة عربية تفتتح قنصلية في إقليم الصحراء، بعد خطوة مماثلة للإمارات في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، والبحرين في 14 كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته.

وسيرتفع، بهذه الخطوة، إجمالي القنصليات الأجنبية بالإقليم إلى 19؛ منها 11 في العيون، و8 في مدينة الداخلة.

ويشهد إقليم الصحراء منذ 1975 نزاعا بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، وذلك بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وتحول النزاع إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم‎.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة