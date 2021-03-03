اغلاق مصنع غير مرخص في الرصيفة لإنتاجه المعسل المغشوش

اعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ان كوادر التفتيش التابعة للمؤسسة في اقليم الشرق / فرع الزرقاء وبالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة وادارة مكافحة المخدرات ودائرة الجمارك أغلقت مصنعا مخالفا في الرصيفة لإنتاج المعسل ضبط لديه كمية من المعسل المخالف قدرت بنحو (٣) طن.

وأوضح مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن المصنع المخالف ينتج المعسل في ظروف صحية سيئة دون الحصول على الرخص القانونية اللازمة لهذه الغاية فضلا عن استخدام مواد أولية ونكهات وصبغات مخالفة ولا تحمل بطاقات بيان توضح تاريخ صلاحيتها.

وبين مهيدات ان الفرق الرقابية المختصة اغلقت المصنع المذكور وتحفظت على كافة المواد المضبوطة داخله سواء المعسل او المواد الأولية التي تدخل في انتاجه، مشيرا الى انه ستتم المباشرة باحالة القائمين على المصنع المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وقد دعت المؤسسة الاخوة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود اي استفسار او ملاحظة او شكوى وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني: (117114)، والبريد الإلكتروني: (info@JFDA.Jo) ، وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم:(‪(0795632000