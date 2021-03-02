تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 37 وفاة و5335 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 407,617
أهم العناوين
جرينتش+2 09:17
تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 29 وفاة و5124 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 402282
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني