تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 29 وفاة و5124 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 402282

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 29 وفاة و5124 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4756 وفاة و402282 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 2860 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 914 حالة في محافظة البلقاء، 336 حالة في محافظة إربد، منها 23 حالة في الرمثا، 229 حالة في محافظة الزرقاء، 154 حالة في محافظة جرش، 151 حالة في محافظة مأدبا، 108 حالات في محافظة الكرك، 100 حالة في محافظة العقبة، 86 حالة في محافظة المفرق، 82 حالة في محافظة معان، منها 10 حالات في البترا، 68 حالة في محافظة عجلون، 36 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 43383 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 299 حالة، فيما غادرت 190 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1673 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1344 بنسبة إشغال بلغت 29 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 353 بنسبة إشغال بلغت 34 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 173 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 17 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2887 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 354143 حالة.

وأضاف أن 37651 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4678877 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 61ر13 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.