تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 37 وفاة و5335 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 407,617
أهم العناوين
جرينتش+2 09:17
بعد التقرير الامريكي حول مقتل خاشقجي.. مناشدة إدارة بايدن بالتدخل لوقف برامج التجسس السعودية على المعارضين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني