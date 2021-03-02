بسبب التدخين وليس الكورونا.. وضع عادل إمام على جهاز التنفس

تواترت الانباء خلال اليومين السابقين حول وضع الفنان المصري عادل إمام على جهاز التنفس، لإنه مصاب بفيروس كورونا، ولكن الحقيقة مختلفة حسب ما نشرنه بعض المصادر المقربة منه.

فقد كشفت مصادر فنية أن الفنان المصري القدير ​عادل إمام مصاب بمرض ضيق التنفس المزمن نتيجة التدخين في السنوات الماضية، وبات أي مجهود يبذله يمكن أن يسبب له حالة من الإرهاق. ولذلك فهو يستخدم في أكثر الاحيان جهاز التنفس الاصطناعي كي يبقى مستوى الاكسجين في الدم لديه معتدلاً.

وحسب ما أكده موقع “الفن”، فان ​عادل إمام​ غير مصاب بفيروس كورونا. كما انتشر في الساعات الماضية، خصوصاً مع التزامه الكلي بالتباعد الاجتماعي والجلوس في المنزل، وعدم استقبال أحفاده وأولاده أحياناً.

لكن “محمد إمام” نجل الفنان عادل نفى تدهور صحة والده، مؤكدا أن حالته جيدة للغاية.

وأضاف في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، أن والده يمارس حياته الطبيعية بشكل ممتاز، فضلاً عن أنه يمارس الرياضة يوميا، مطالبا بتحري الدقة فيما ينشر عن الفنان الكبير البالغ من العمر 80 عاما.