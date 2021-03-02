توقيف عريس أقام حفل زفاف مخالفاً لأوامر الدفاع في محافظة الزرقاء

أعلنت مديرية الأمن العام أن المدعي العام أوقف عريساً أقام حفل زفاف مخالفاً لأوامر الدفاع في محافظة الزرقاء، لمدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه جرى اليوم توديع شخص أقام حفل زفاف (عريس) مخالفاً لأوامر الدفاع في محافظة الزرقاء إلى المدعي العام، بعد أن جرى ضبطه خلال الحملات الأمنية المستمرة لمراقبة تنفيذ أوامر الدفاع وإنهاء التجمع الذي أقامه داخل إحدى المزارع في منطقة العالوك.

وأضاف الناطق الإعلامي أن المدعي العام قرر توقيفه أسبوعا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن جرم مخالفة أمر الدفاع رقم 16 والمتمثل بإقامة التجمعات لعدد يزيد عن عشرين شخصاً وبدلالة أمر الدفاع رقم 22.

وكان محافظ الزرقاء، حجازي عساف قد اعلن إنه تم ضبط 300 شخص مساء امس في حفل زفاف بمزرعة في منطقة بيرين.

واضاف عساف أنه تم تحويل العريس الى المركز الامني لتوديعه الى القضاء وبعدها للحاكم الاداري، لافتا الى ان العريس هبط بطائرة مروحية داخل المزرعة، ومبينا أن البحث جار عن صاحب المزرعة.

كما لفت عساف الى ضبط احد المحجورين منزليا في محافظة مأدبا بالاضافة الى مخالفة 16 شخصا لعدم ارتداء الكمامة من قبل لجان المحافظة التفتيشية.