الفراية: لم تحدث أية وفاة اردنية بسبب تلقي مطعوم كورونا

قال نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد الركن مازن الفراية، ‏انه “لم تحدث أيّ حالة وفاة في المملكة بسبب تلقي مطعوم كورونا”.

واضاف الفراية في مؤتمر صحفي مشترك في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، ‏ان عدد المسجلين بالمنصة المخصصة لتلقي اللقاح بلغ 419 ألفا و 405 أشخاص، منهم 107 آلاف مواطن تتجاوز اعمارهم 60 عاما وبنسبة 22 بالمئة وهم الفئة المستهدفة حاليا، حيث تشير الإحصائيات الى ان 85 بالمئة من وفيات كورونا تتجاوز أعمارهم 55 عاما.

وبين ان عدد من حصلوا على الجرعة الاولى من اللقاح بلغ 107 ألاف و 615 شخصا، منهم أكثر من 59 ألفا فوق سن الستين، مؤكدا القدرة على إعطاء المطعوم لعشرين ألف شخص يوميا حاليا. ‏واضاف، ان عدد سكان الأردن يبلغ 8ر10 مليون نسمة، 6ر5 مليون شخص منهم لن يحصلوا على اللقاح خلال الأيام المقبلة لعدم تجاوزهم 18 سنة أو لإصابتهم، مؤكدا ان الفئة المستهدفة بالمطعوم حاليا تبلغ نحو 4 ملايين و 801 ألف شخص مستهدف للحصول على المطعوم من خلال 80 مركزا للتطعيم.

وحذر العميد الفراية من تداول اشاعات تتحدث عن سلبية اللقاحات، معتبرا أن هذه الإشاعات بمثابة القتل الخطأ، والمتضرر هو المتوفى وذويه، أما مصدر الاشاعة فيكتفي بالقول “الله يرحمه”.

وبين انه سيتم إرسال رسائل لكافة المتخلفين عن مواعيدهم لتلقي لقاح كورونا الأسبوع المقبل، مؤكدا انها الفرصة الأخيرة لمن تخلفوا عن مواعيد أخذ اللقاح، وبعدها سيتم الطلب منهم إعادة التسجيل وانتظار دورهم من جديد.

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