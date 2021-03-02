البنك المركزي والبحث الجنائي يُحذران من أسلوب احتيالي جديد

حذر البنك المركزي وإدارة البحث الجنائي من أساليب احتيالية جديدة عن طريق وجود شركات مالية وهمية تقوم بإيهام المواطنين بإعطاء قروض مالية بعد توقيعهم على مبالغ مالية كرسوم.

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام إن معلومات وبلاغات وردت من البنك المركزي إلى إدارة البحث الجنائي عن قيام عدد من شركات التسهيلات المالية غير المرخصة بالاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بالقدرة على تأمينهم بقروض من البنوك الأردنية أو شركات التمويل بعد استقطابهم للمواطنين من خلال الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيام هذه الشركات بتوقيع المواطنين على كمبيالات وأخذ مبالغ مالية منهم كرسوم للمعاملات التي تجري من خلالهم، وبعد ذلك الاحتيال عليهم وعدم تأمين القرض.

ودعت إدارة البحث الجنائي المواطنين إلى عدم الانصياع لمثل تلك الإعلانات لعدم الوقوع ضحية للاحتيال من قبل هذه الشركات غير المرخصة أو التعامل معها وعدم دفع أية مبالغ مالية لهم، والإبلاغ عنهم على رقم الطوارئ الموحد 911 أو مراجعة أقرب مركز أمني أو قسم للبحث الجنائي.



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