هذه عاقبة التبعية للامبريالية.. امريكا تعتبر السعودية مجرد بقرة بالغ ترامب امس في حلبها ويسعى بايدن اليوم الى ذبحها
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جرينتش+2 11:55
وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 23 وفاة و3644 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 383912
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