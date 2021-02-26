مؤسسة الدراسات الفلسطينية تصدر كتاب “حركة مقاطعة إسرائيل BDS”

صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب “حركة مقاطعة إسرائيل BDS: بحث في الطرق والقيم والتأثير”؛ تأليف عمرو سعد الدين.

انطلقت إشكالية البحث من ملاحظة أولية تتمثل في إضفاء حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها (المعروفة بـ BDS) أولوية على الطرق عبر دول الشمال العالمي كالولايات المتحدة، في حين أن السياقات الفلسطينية والعربية تعدّ أساسية وتشهد تطبيعاً رسمياً مطرداً. فيطرح الكتاب تساؤلات بشأن صحة ذلك من خلال مناقشة نشاط حركة المقاطعة في فلسطين ومجتمعات عربية وأوروبية وفي الولايات المتحدة.

وتتصل بإشكالية البحث المذكورة موضوعات كطبيعة الفئات الاجتماعية التي تشكل حركة المقاطعة، وعلاقة الأخيرة بقيم الحرية والديمقراطية والعدالة، وبالنضالات الفلسطينية والعربية والعالمية المتنوعة، فضلاً عن علاقة الحركة بإسرائيليين مناهضين للصهيونية. كما يناقش الكتاب جوانب من تأثر بعض الدول بالمقاطعة.

المؤلف:

عمرو سعد الدين: دكتور في العلوم السياسية والاجتماعية من جامعة بروكسل الحرة في منحة دراسات الدكتوراه “إرازموس موندوس” المشتركة مع جامعة لويس غايدو كارلي في روما. أنهى دراسة الماجستير في الدراسات المدينية في الجامعة الأميركية في بيروت، وحصل على بكالوريوس في الدراسات السياسية من الجامعة ذاتها. وتطال اهتماماته البحثية موضوعات الحركات الاحتجاجية، والاجتماع السياسي، والسياسة العالمية، والدراسات المدينية، والهجرة.

يقع الكتاب في 383 صفحة، وثمنه 16 دولاراً أميركياً أو ما يعادلها.