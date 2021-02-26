مديرية الأمن العام تنشر نحو 75% من قواتها “شرطة، درك، ودفاع المدني” لتنفيذ الحظر الشامل اليوم الجمعة

قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام العميد حسين الرفايعة، إنّ المديرية تنشر نحو 75% من مجموع قواتها “شرطة، درك، ودفاع المدني”، لتنفيذ خطة الحظر الشامل.

وأضاف الرفايعة لبرنامج “صوت المملكة”، أن القوة الأمنية ستكون مستعدة في الميدان أو كقوة دعم أو كقوة احتياط أو كقوة لوجستية موجودة في القواعد.

وأوضح، أنه سيتم التأكيد على منع حركة الأشخاص والسيارات، كما سيتم متابعة المساجد خلال الساعة التي سمح فيها بصلاة الجمعة.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر، الأربعاء، البلاغ رقم 24 لسنة 2021، بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، بحيث يزيد البلاغ ساعات الحظر الجزئي الليلي ويفرض الحظر يوم الجمعة.

العميد الرفايعة، أشار، إلى “تحرير نحو 182 ألف مخالفة لأشخاص لم يلتزموا بارتداء الكمامة منذ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 حتى 24 شباط/ فبراير الحالي”.

وذكر، أن أوامر الدفاع تهدف إلى الحفاظ على الصحة، وللحد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد أعلن، أن الحكومة شددت العقوبات على المنشآت والأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات ومسافات التباعد.

وفيما يتعلق بالأفراد، “يعاقب كل من لا يتقيد بمسافات التباعد بغرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار، كما يعاقب كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة بغرامة لا تقل عن 60 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار.

وفيما يتعلق بالمنشآت، “تعاقب المنشأة التي يخالف العاملون فيها بغرامة لا تقل 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى؛ وبغرامة قدرها 1000 دينار وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 7 أيام حال تكرار المخالفة”، حسب العايد.

وتحدث عن آلية مخالفة الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامة، مشيرا إلى أنه لا يتم مخالفة الشخص الذي يكون وحده في الشارع، كما لا يتم مخالفة العائلة الموجودة في مركبة واحدة.