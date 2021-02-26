بعد تهديد نتنياهو لطهران.. استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عمان “ربما” نتيجة لنشاط الجيش الإيراني

استهدف انفجار سفينة شحن مملوكة لإسرائيل، اليوم الجمعة، وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن السفن في المنطقة نتيجة استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ووفقًا لأسووشيتد برس، فقد أجبر الانفجار الذي وقع في خليج عمان، السفينة على التوجه إلى أقرب ميناء.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة من خلال تغريده على حسابه بموقع تويتر: «نحن على علم بوجود انفجار استهدف سفينة تجارية في خليج عمان. والتحقيقات جارية. ننصح بالحذر. وسنواصل مراقبة الأوضاع».

وقالت شركة “درياد جلوبال” للأمن البحري إن السفينة المعنية هي إم. في هيليوس راي، وهي سفينة لنقل السيارات مملوكة لشركة هليوس راي المحدودة وهي شركة إسرائيلية مسجلة في جزيرة آيل أوف مان. وكانت السفينة في طريقها إلى سنغافورة من الدمام في السعودية.

وقال متحدث باسم وزارة النقل الإسرائيلية إن الوزارة ليس لديها معلومات عن سفينة إسرائيلية أصيبت في انفجار في الخليج.

وهناك شركة باسم هليوس راي المحدودة مسجلة في جزيرة آيل أوف مان. وأظهرت بيانات ريفينيتيف لرصد حركة السفن أن السفينة تديرها شركة ستامكو شيب مانجمنت. ورفضت شركة ستامكو شيب مانجمنت التعليق عندما اتصلت بها وكالة “رويترز” هاتفيا.

وقالت درياد في تقرير عن الحادث “في حين أن التفاصيل الخاصة بالحادث لا تزال غير واضحة، تبقى هناك إمكانية واقعية تتمثل في أن الحادث نتيجة لنشاط مماثل لنشاط الجيش الإيراني”.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين إنه على علم بالحادث ويراقب الوضع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اعلن إنه أبلغ الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن نيته منع إيران من امتلاك سلاح نووي في المستقبل.

وتابع نتنياهو في تصريحات نشرتها تقارير إعلامية أمس الخميس: ” أبلغت الرئيس الأمريكي جو بايدن أنني سأمنع إيران من حيازة سلاح نووي باتفاق أو بدونه”، في إشارة إلى المحاولات الجارية لإرجاع إيران مرة أخرى إلى الاتفاق النووي الذي يحد من إنتاج اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عليها.

وأضاف أنه لا يعول على أي اتفاق مع نظام متطرف كالنظام الإيراني، مشددا على أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل منع تزود إيران بأسلحة نووية في المستقبل.