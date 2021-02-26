“الغذاء والدواء” تنفي اجازة لقاح أردني خاص بفيروس كورونا

نفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ما يتم تداوله حول اكتشاف لقاح أردني لفيروس (كوفيد-19) في الأردن.

وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات، أنه ولغاية تاريخه لم تتقدم الجهة المعلنة عن اللقاح المذكور بوثائق اصولية لتسجيله لدى المؤسسة أو أي ملفات فنية تمهيداً لدراستها من قبل الفنيين المختصين في المؤسسة واجازته في حال استكمال كافة معايير ومتطلبات الَمأمونية والفعالية المعتمدة من قبل المؤسسة.

وأكد أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، هي الجهة المرجعية والحصرية لإجازة اللقاحات والأدوية واصدار الموافقات اللازمة من خلال تطبيق المعايير العالمية وأهمها نتائج الدراسات السريرية التي تثبت فعالية اللقاح، محذراً من الترويج أو الإعلان عن أي لقاح أو دواء الا بعد تسجيله لدى المؤسسة والموافقة الأصولية من قبلها على مادة الاعلام الدوائي الخاصة به بحسب قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 وتعديلات وتعليمات تنظيم الترويج الدوائي لسنة 2016 وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وفي السياق ذاته تؤكد المؤسسة على ضرورة الالتزام بتحري الحقيقة والدقة والموضوعية عند تداول المعلومات ونشرها التزاماً بأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998وتعديلاته. ودعت المؤسسة المواطنين الى الرجوع إلى المؤسسة لأخذ المعلومات الخاصة باللقاحات والادوية من مصدرها الرسمي والتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار وعلى مدار 24 ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني رقم خط الشكاوى 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.