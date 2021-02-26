اعتقال بدوي فلسطيني بزعم التجسس لصالح حركة حماس

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن جهاز “الشاباك” قد مح بنشر معلومات عن اعتقال فلسطيني من داخل الأراضي المحتلة عام 48، بزعم التجسس لصالح حركة حماس.

وذكر موقع “والا” العبري،ال يوم الجمعة، أن “الشاباك” اعتقل مؤخرا مواطنا عربيا من جنوبي “إسرائيل” (43 عاما)، بزعم أنه يعمل “جاسوساً لصالح حركة حماس بغزة”.

وقال الموقع، إن المعتقل هو المواطن البدوي محمد أبو عاذرة، الذي شغلته حماس كجاسوس لجمع المعلومات عن القبة الحديدية في “إسرائيل”.

وأضاف والا، أن أبو عاذرة تم اعتقاله بتاريخ الثالث من فبراير الجاري، وتبين من التحقيق أنه تم تجنيده قبل سنة ونصف للعمل لصالح حركة حماس.

وأشار الى أن أبو عاذرة كان على تواصل سري مع عناصر حركة حماس، ونقل لهم معلومات عن أماكن تواجد بطاريات القبة الحديدية بالجنوب.