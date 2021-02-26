ابنة يوسف شعبان تكشف عن تدهور الحالة الصحية لوالدها، وتناشد الجمهور الدعاء لله ان يمنّ عليه بالشفاء

كشفت زينب ابنة الفنان يوسف شعبان، اليوم الجمعة، إن حالة والدها قد ساءت مساء أمس، وفقد الوعي، مما استلزم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقد ناشدت زينب الجمهور بالدعاء لوالدها حتي يتمكن من القيام مجددًا والعودة لحياته الطبيعية.

وكان يوسف شعبان يصور مسلسل “عش الدبابير”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021، في دولة لبنان، وعاد إلى مصر بعد أن اشتد عليه المرض، واكتشف إصابته بكورونا.

يذكر أن أخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام، خلال فيلم “المشخصاتي 2” سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة “محسن ممتاز” التي قدمها في مسلسل “رأفت الهجان”، والفيلم من تأليف تامر عبد المنعم ومحمد أبو سيف، إخراج محمد أبوسيف، وشاركه البطولة تامر عبد المنعم، إيمي سالم، بدرية طلبة، انتصار، أحمد عبد الوارث، انتصار، عبد الله مشرف، ليلى عزب العرب ومنير مكرم.

وربما لو لم يفشل الفنان يوسف شعبان في كشف الهيئة بكلية الشرطة لما أصبح نجمًا كبيرًا في سماء الفن، فعبر بوابة كلية الحقوق انضم لفريق التمثيل بها.

بدأ يوسف شعبان مسيرته السينمائية سنة 1961 في فيلم «في بيتنا رجل» مع عمر الشريف والمخرج بركات، ثم توالت أعماله السينمائية التي تعدت 110 أفلام سينمائية.

في نفس الوقت والتحق بمعهد التمثيل، ثم ترك الدراسة بكلية الحقوق وهو في السنة الثالثة، وأكمل الدراسة بمعهد التمثيل وتخرج في عام 1962 ، وبعدها تألق في كثير من الأدوار التي أمتع جماهيره بها، سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون لنحو 50 عاما.

ولعل أبرز مشاركاته السينمائية: «ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام»، كما قدم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: «الشهد والدموع، الوتد، رأفت الهجان، المال والبنون، الضوء الشارد».

لقد وضعه المخرجون في أول مشواره الفني داخل قوالب أدوار الشر، وهو ما يؤكد عليه الفنان يوسف شعبان نفسه بقوله في حوار له مع مجلة أخر ساعة سنة 1980 أنه عندما تخرج كان يتربع على عرش الفتى الأول في الستينات كمال الشناوي وشكري سرحان وفريد شوقي ورشدي أباظة، وبالتالي كان هذا هو الطريق الوحيد الذي تركوه له، وقال إنه استطاع أن يخرج من هذا الإطار بالعزيمة والإصرار.

ومن المواقف الطريفة التي تحدث عنها يوسف شعبان في أحد حواراته مع مجلة الكواكب، قال: «عندما انشغلت بتصوير أكثر من عمل ودخلت تصوير عمل آخر دون أن أتم العمل الأول هددني المنتج بأنه سوف يشوه وجهي بمياه النار، فصدقت ذلك وخفت من التهديد».

ويمضي في روايته: «عندما ذهبت إلى موقع تصوير فيلمه أخذت معي سكينا وخبأتها في جيبي وكان حلمي رفلة مدير شركة الإنتاج وقال لي: إن المنتج خواف ولا تصدقه وعندما وصلت لموقع التصوير قال لي: فيه حد مضايقك؟.. وأخرج من جيبي السكين وقال لي استعد للتصوير وضحك الجميع على هذا الموقف».

وعن حياته الخاصة فيوسف شعبان هو الأخ الأكبر لأشقائه، وتزوج 4 زوجات، وكانت الزوجة الأولى هي الفنانة ليلي طاهر ووقع الانفصال بهما بعد 4 سنوات وحدث خلالها الطلاق ثلاث مرات مما أدى إلى الانفصال النهائي بينما وقد ظل الحب والاحترام تسود العلاقة بينهما.

أما الزوجة الثانية فكانت من نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق وأنجب منها لبنته «سيناء»، ثم الزوجة الثالثة فكانت من الفنانة الراحلة سهام فتحي.

أما الزوجة الرابعة والأخيرة فكانت من إيمان خالد الشريعان وهي سيدة كويتية وأنجب منها ابنته زينب وابنه مراد المقيمين حاليا بدولة الكويت.

وفي سنة 1997 نجح في انتخابات نقابة الممثلين في منصب رئيس النقابة، واستطاع خلال فترته تسديد جميع الديون المترتبة على النقابة وأنشأ ناديا كبيرا في القاهرة لاجتماع جميع الممثلين وعالج العديد من الفنانين الذين لم يكونوا يستطيعون دفع مصاريف علاجهم، واستطاع أن يستمر في منصبه دورتين متتاليتين قبل أن يخسر في انتخابات 2003 أمام الفنان أشرف زكي.

وفي يوم 28 يوليو 2017، أعلن الممثل يوسف شعبان اعتزاله عن الفن بعد أن شارك في بطولة أكثر من 250 عملا فنيا.