مدرية الأمن: تعديل مواعيد الزيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى تعديل أوقات وايام زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل، تماشياً مع قرارات وأوامر الدفاع الخاصة بفرض حظر شامل يوم الجمعة، حيث تقرر إبقاء ايام الزيارة لثلاثة ايام بالاسبوع، وفتح باب الزيارة يوم الخميس بدلاً من الجمعة مع زيادة ساعات الزيارة لتصبح من 8 صباحاً وحتى الثانية عصراً.

واكد الناطق الاعلامي انه وبذلك تصبح ايام الزيارة على النحو التالي احد، ثلاثاء، خميس لذوي النزلاء من الثامنة صباحاً ولغاية الثانية عصراً حفاظاً على حقوق النزلاء والتسهيل على ذويهم وابقائهم على تواصل مستمر معهم، فيما خصصت ايام السبت والاثنين والأربعاء لزيارة المحامين، داعيا الجميع الى التقيد بتلك المواعيد والالتزام بالشروط الصحية خلال أوقات الزيارة.

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