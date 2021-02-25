ضبط 3 مهربين للمخدرات في البادية و279 كف حشيش وسلاح ناري

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وبإسناد من قوة امنية نفذوا مداهمتين لمهربين وتجار للمواد المخدرة في احدى مناطق البادية الشمالية الشرقية، بعد تحديد مكان وجود عدد من المهربين المتوارين عن الانظار .

واضاف الناطق الاعلامي ان المداهمتين أدتا لالقاء القبض على ثلاثة مهربين وفرار رابع والبحث جارٍ عنه ، وضُبط خلال المداهمات 279 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و6 الاف حبة مخدرة اضافة الى سلاح ناري .

واكد الناطق الاعلامي ان المداهمات جاءت كذلك بعد ان اشارت التحقيقات الى تورط اولئك المهربين بشبكة تهريب حدودية وعلاقتهم المباشرة بمحاولة ادخال كميات كبيرة من المواد المخدرة قبل ايام عبر الحدود والتي أُحبطت من قبل القوات المسلحة وبالتعاون مع ادارة مكافحة المخدرات، وان هؤلاء الاشخاص كانوا من سيستلم تلك الكميات عند دخولها للمملكة وما زالت التحقيقات جارية معهم.