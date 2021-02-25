مدة رمضان المقبل 30 يوماً، وغرته 13 نيسان، وعيد الفطر 13 ايار

هذه عاقبة التبعية للامبريالية.. امريكا تعتبر السعودية مجرد بقرة بالغ ترامب امس في حلبها ويسعى بايدن اليوم الى ذبحها
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