رحيل اللواء بهجت سليمان السفير السوري السابق في الأردن اليوم الخميس متأثرا باصابته بفيروس كورونا/ تحديث

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الخميس، عن وفاة السفير السوري السابق لدى الأردن، اللواء بهجت سليمان، متأثراً باصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 72 عاماً.

وقالت وسائل الاعلام السورية إن سليمان قد انتقل إلى رحمة الله تعالى في مشفى تشرين العسكري.

من هو بهجت سليمان:

بهجت سليمان (1949-) دبلوماسي ولواء سابق في الجيش العربي السوري من مواليد مدينة اللاذقية، خريج الكلية الحربية بحمص بكالوريوس علوم عسكرية دورة 1968 / 1970 .

– قائد سرية وكتيبة وفوج ولواء دبابات في التشكيلات القتالية بالجيش العربي السوري .

– شارك في حرب تشرين التحريرية ضد العدو الإسرائيلي عام 1973 كقائد سرية دبابات في القطاع الشمالي.

– حاصل على ماجستير قيادة وأركان من كلية القيادة والأركان السورية.

– شارك في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي للبنان عام 1982 كقائد لواء دبابات .

– يحمل شهادة دكتواره في الاقتصاد السياسي منذ عام 1982. -تقلد العديد من المناصب العسكرية و الأمنية.

-رئيس سابق للأمن الداخلي بإدارة أمن الدولة في الجمهورية العربية السورية.

تولى العديد من المناصب الأمنية خلال حوالي أربع عقود.

-سفير الجمهورية العربية السورية في المملكة الأردنية الهاشمية (2009 – مايو 2014).

أسرة جريدة المجد تتقدم پأحر التعازي لعائلة الفقيد، وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمكم الصبر والسلوان.

وفي وقت لاحق من ظهر اليوم الخميس تلقت “المجد” من مجموعة “Dr Bahjat Sulaiman” في مجموعات Google البيان التالي..

إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَيهِ راجِعونَ، اللواء الدكتور بهجت سليمان ابو المجد صعدت روحه الطاهرة صباح هذا اليوم الى سماء الباري عز وجل .

ببالغ الأسى والحزن الذي ينتابنا وكل محبي الدكتور بهجت على امتداد بلادنا الحبيبة و وطننا العربي و المغترب السوري، ننعي اليكم اللواء المقاوم سفير الحكمة الدكتور بهجت سليمان الذي لطالما قضى حياته في الدفاع عن قضايا بلادة الحبيبة سوريا وشتى القضايا العروبية المحقة و الدفاع حتى اخر نفس عن ايمانه و يقينه بالاسد الحافظ الخالد و من بعده الاسد البشار القائد.

وكما رفيقه انيس، فقد اوصى اللواء بهجت سليمان ان يُصلى على جثمانه في مقام العقيلة زينب عليها السلام .

وسيُوارى الثرى غداً بعد صلاة الظهر في مقبرة الشهداء – السيدة زينب .

تقبل التعازي بالراحل الكبير يومي الجمعة والسبت من السادسة حتى التاسعة مساء في دار السعادة – المزة .

لروحه الطاهرة السلام والسكينة والرحمة، ولكم من بعده طول البقاء .

هذا وفي وقت لاحق مساء اليوم، نعت وزارة الخارجية والمغتربين ببالغ الحزن والأسى السفير الدكتور بهجت_سليمان الذي وافته المنية صباح اليوم في دمشق، بعد حياة مليئة بالعطاء، كرسها لخدمة قضايا سورية، والدفاع عنها وخاصة في مواجهة الحرب الظالمة التي تتعرض لها. ومثّل سورية خير تمثيل من خلال عمله في السلك الدبلوماسي سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى المملكة_الأردنية_الهاشمية.

وقالت إن وزارة الخارجية والمغتربين إذ تفتقد اليوم أحد فرسانها، تتقدم بأحر العزاء إلى عائلة الفقيد وأصدقائه ومحبيه، وتجدد العهد على الاستمرار في الدفاع عن قضايا الوطن بكل الصلابة، والإيمان بحتمية تحقيق النصر الكامل على الإرهاب وداعميه.

إنا لله وإنا إليه راجعون

