المرشح لرئاسة الـCIA يعترف بتلقيه “هدايا” من سفير السعودية بواشنطن

أدرج ويليام بيرنز، مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئاسة وكالة الاستخبارات CIA، تلقيه هدايا من السفير السعودي في واشنطن في وثيقة طلبت منه إدراج الهدايا التي تلقاها في الماضي.

الوثيقة التي تطلب من بيرنز إدراج جميع الهدايا التي تلقاها والتي تتجاوز قيمتها 100 دولار، قُدمت للجنة الشؤون الاستخباراتية التابعة للكونغرس قبيل جلسة استماع للموافقة على ترشيحه لهذا المنصب والتي عقدت يوم أمس الأربعاء.

وأدرج بيرنز في الوثيقة أنه حصل على رحلة جماعية إلى “سوبر بول” كهدية من السفير السعودي بواشنطن في وقت ما خلال السنوات الخمس الماضية، والتي يقدر ثمنها بآلاف الدولارات.

ولا يوجد أي شيء يمكن أن يعتبر أن بيرنز قام بأمر خاطئ بقبول الهدية خلال فترة ترؤسه معهد كارنيجي للسلام الدولي، إلا أن هذه الهدية تبرز من بين العديد من الهدايا التي شملت زجاجات نبيذ وسلال تهنئة بالأعياد.

يذكر أن ويليام بيرنز كان نائبا لوزير الخارجية الأمريكي في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما في 2011 – 2014، وسفيرا للولايات المتحدة في روسيا خلال الفترة بين 2005 و2008، وفي الأردن من 1998 إلى 2004، وكذلك مساعدا لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط في 2001 – 2005.