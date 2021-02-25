الذهاب لصلاة الجمعة غدا من11:40 ولغاية 12:40 ظهرا

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ان فترة رفع الحظر لغايات أداء صلاة الجمعة، ستبدأ من الساعة 11:40 ولغاية الساعة 12:40ظهرا، حيث يكون الذهاب للمسجد سيراً على الاقدام فقط .

وأكد الخلايلة في بيان اليوم الخميس، ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة المتعلقة بالتباعد الجسدي وإحضار سجادة الصلاة وارتداء الكمامة.

ويأتي ذلك بعد اصدار رئيس الوزراء البلاغ رقم 24 لسنة 2021، بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، الذي تضمن السماح للمواطنين بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة، وفقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة وتفويض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتحديد وقت بدء ساعة التجول وانتهائها.

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