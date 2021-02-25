أجواء مشمسة ولكنها باردة في أغلب المناطق لثلاثة أيام

تكون الأجواء اليوم الخميس باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتبقى الأجواء باردة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.

وتستمر الاجواء يوم غدٍ الجمعة، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 4، وفي مرتفعات الشراة 15 – 3، وفي مناطق البادية 19 – 6، وفي مناطق السهول 17 – 5، وفي الاغوار الشمالية 24 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 11، وفي البحر الميت 24 – 12، وفي خليج العقبة 24 – 13 درجة مئوية.

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