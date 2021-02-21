خلية الأزمة تقرر فتح جسر الملك حسين أمام العابرين ابتداءً من اليوم الأحد وبواقع 300 مسافر من الضفة إلى الأردن يوميا

أعلن مدير خلية أزمة كورونا في الأردن مازن الفراية، فتح جسر الملك حسين أمام حركة القادمين والمغادرين، اعتبارا من اليوم الأحد.

وستكون إجراءات السفر على النحو التالي:

1- قدوم المسافرين بإتجاه المملكة يحتاج الى حجز مسبق على منصة #get_way وفحص pcr قبل ٧٢ ساعة.

2 ـ مغادرة المسافرين بإتجاه الضفه الغربية من حملة هويات الضفة الغربية فقط.

ملاحظة: يسمح للمسافرين القادمين للاردن والذين تسنى لهم الحجز مسبقاً على المنصة يوم القدوم أو ما قبله بالقدوم للمملكة، علماً بأن العدد المسموح به بالقدوم ٣٠٠ مسافر يومياً، باستثناء الترانزيت والحالات الانسانية والصادر بها موافقة من قبل وزارة الداخلية الاردنية.

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هذا وقد اعلن مدير إدارة أمن الجسور بمديرية الأمن العام، العقيد الدكتور عامر الصرايرة، إنه تم فتح جسر الملك حسين، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

وقال الصرايرة في حديثه لـ “راديو هلا”، أنه يسمح بدخول 300 شخص من الضفة الغربية إلى المملكة يوميا، عدا عن “الترانزيت” والحالات الإنسانية الموافق عليها من قبل وزارة الداخلية، بينما يسمح بمغادرة نحو ألف شخص باتجاه الضفة الغربية يوميا.

وبين أن من يسمح لهم بالعبور هم أبناء الضفة الغربية فقط، اما المقدسيون فيشترط التنسيق المسبق بين الطرفين، لافتا إلى أن الجسر مفتوح يوميا من الساعة 7 صباحا وحتى 5 مساءً.

وأوضح أنه يشترط على القادمين إلى المملكة، التسجيل عبر منصة (gateway) والحصول على فحص (PCR) بنتيحة سلبية خلال 72 ساعة.

وتوقع أن يصل عدد المغادرين نحو 300 شخص، مشيرا إلى أن هذا هو معدل الخروج من المملكة باتجاه الضفة الغربية قبل إغلاق الجسر.

وأضاف أن حركة القادمين ستكون ضعيفة اليوم، عازيا ذلك إلى صدور القرار بوقت متأخر مساء يوم أمس، وعدم التمكن من إحضار فحص (pcr).

وعن المسجلين مسبقا عبر المنصة، قال إن بإمكانهم الدخول إلى المملكة وسيتم التعاون معهم، أما كل من لم يحن موعده بعد فعليه انتظار موعده.