جراء انتشار الانترنت.. مذكرة نيابية تطالب الحكومة بحجب المواقع الإباحية

طالب عدد من النواب في مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الأحد، بحجب المواقع الإباحية في الأردن.

وقال النواب الموقعون على المذكرة، إن الدعوة إلى حجب المواقع الإباحية تأتي في ظل التحول إلى التعلم عم بعد، حيث أصبح الإنترنت متاحا للجميع، وبات الأطفال يستعملون الأجهزة الذكية لساعات طويلة، فيما الدخول إلى المواقع الإباحية بالمجان دون رسوم أو اشتراك.

وأشار النواب إلى أن المواقع الإباحية تسبب “شتات العقول والقلوب وخراب البيوت والتصرفات الشاذة مما جعلنا أمة مستهلكة لا أمة منتجة، فهي قضية دينية تربوية نفسية اقتصادية وطنية بامتيار”.