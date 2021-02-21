خلية الأزمة تقرر فتح جسر الملك حسين أمام العابرين ابتداءً من اليوم الأحد وبواقع 300 مسافر من الضفة إلى الأردن يوميا
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جراء انتشار الانترنت.. مذكرة نيابية تطالب الحكومة بحجب المواقع الإباحية
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