رئيس اسبق للشاباك يعلن ان اسرائيل ستنتهي بعد جيل واحد بفعل ازماتها السياسية وتناقضاتها الاجتماعية والسكانية
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جرينتش+2 05:29
مبادرة لحفز طلبة مدارس للالتحاق بتخصصات مهنية وتجنب الراكدة
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