مبادرة لحفز طلبة مدارس للالتحاق بتخصصات مهنية وتجنب الراكدة

تنطلق الأحد، مبادرة تعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، تهدف إلى تشجيع طلبة في المدارس الحكومية على الالتحاق بالتخصصات المهنية، في وقت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجميد القبول في 90 تخصصا جامعيا.

وقال مدير التعليم العام في وزارة التربية والتعليم، سامي المحاسيس، إن الوزارة “تريد معالجة سوء الاختيار الذي يقع فيه الكثير من الطلبة والتحويل من تخصص لآخر بعد السنة الجامعية الأولى” .

وتتضمن المبادرة التي تستهدف طلبة صفوف العاشر والأول ثانوي والثانوية العامة “التوجيهي”، تشجيعهم على اختيار تخصصات مهنية والابتعاد عن تلك الراكدة والمشبعة.

وتريد وزارة التربية زيادة الإقبال على تخصصات مهنية والابتعاد عن تخصصات راكدة، وهو “أمر يؤرق” الوزارة، وفق ما تحدث المحاسيس لقناة “المملكة”.

وقال: “ما زال الطلبة بعيدين عن التخصصات المهنية”، وهو أحد الأسباب التي تزيد البطالة في الأردن، التي وصلت إلى 23.9% خلال الربع الثالث من العام الماضي.

ويبلغ عدد الطلبة في صفوف العاشر والأول الثانوي والثاني الثانوي(التوجيهي) في المدارس الحكومية، نحو 350 ألف طالب، وفق المحاسيس.

ووصل عدد الطلبة الذين أساؤوا الاختيار عند تقديم طلب الالتحاق بالجامعات، إلى 972 طالبا بعد اجتيازهم الدورة التكميلية للتوجيهي التي عقدت العام الحالي، وفق وزارة التعليم العالي.

من جانبه، تحدث مدير العمليات في الشركة القائمة على المبادرة، مجدي الجايح، عن إطلاق مبادرة التوعية المهنية ووظائف المستقبل، التي تشجع على الابتعاد عن تخصصات راكدة والالتحاق بتخصصات مستقبلية في الجامعات.

وقال الجايح لـ “المملكة”، إن المبادرة التي ستعقد بتقنية الاتصال المرئي عبر منصة خصصتها الشركة، تستهدف طلبة الصفوف الثلاث المذكورة، ابتداء من الأحد، وحتى 22 آيار/مايو المقبل.

ويُمكن للطلبة متابعة محاضرات المبادرة مباشرة على المنصة، أو بالرجوع إلى تسجيلات المحاضرات لاحقا في أي وقت والتي ستبقى حتى نهاية المبادرة، وفق الجايح.

وقُسم الطلبة على أساس المحافظات وثم المديريات ومن ثم المدارس، لمتابعة المحاضرات وفق جدول محدد مسبقا بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، بحسب الجايح، الذي لفت النظر إلى عقد المحاضرات يوميا ما عدا الجمعة وبمعدل 3 محاضرات في اليوم الواحد، من الساعة 4-5 مساء، و5-6 مساء و6-7 مساء.

المحاسيس دعا، أولياء الأمور، إلى “ترك أبنائهم يختارون التخصص الذي يرغبون بدراسته”.

وتدرس وزارة التربية توسيع قاعدة الطلبة المستفيدين من المبادرة لتشمل الطلبة من الصف السادس الأساسي وحتى “التوجيهي”، وفق المحاسيس.

وقال، إن هدف المبادرة “توجيه الطلبة ليكونوا أفرادا منتجين في المجتمع وقادرين على التفاعل المثمر مع المحيط عند اختيار التخصص الجامعي الأنسب والذي هو بوابة مهنتهم وحياتهم المستقبلية، بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم ويشكل داعما قويا للمجتمع الأردني بصفتهم العنصر الأكثر أهمية في دفع عجلة الاقتصاد والتطور، والتوفير على الدولة إهدار المال العام دون فائدة -عند تخرج طلبة بدون وظائف- وكذلك تزويد السوق المحلي والعالمي بكفاءات أردنية متميزة”.

وأشار إلى أن المبادرة “تتضمن: محاضرات توعوية للطلبة عن أسس اختيار التخصص الجامعي؛ ومقياس ‘تحديد التخصص الجامعي‘ مجانا لكل طالب مشارك ومنح جامعية مقدمة من عدة جامعات من عدد من الدول، إضافة إلى منح لتعلم اللغة الإنجليزية (سيتم السحب على أسماء الطلبة المشاركين في الحفل الختامي)”.