رئيس اسبق للشاباك يعلن ان اسرائيل ستنتهي بعد جيل واحد بفعل ازماتها السياسية وتناقضاتها الاجتماعية والسكانية
أهم العناوين
جرينتش+2 05:29
طقس بارد جداً اليوم السبت، وارتفاع الحرارة تدريجيا غدا وبعده
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني