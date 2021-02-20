طقس بارد جداً اليوم السبت، وارتفاع الحرارة تدريجيا غدا وبعده

يطرأ اليوم السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وخصوصا في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً.

وتكون الأجواء شديدة البرودة ليلاً، ويتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة أن يتشكل الانجماد في المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب، ومن خطر تشكل الانجماد في العديد من المناطق خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الأحد ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعةً.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الإثنين، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات الليل المتأخرة تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الإستقرار الجوي، حيث تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 10 – -1 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 5 – -3، وفي مرتفعات الشراة 7 – -5 ، وفي مناطق البادية 14 – -1، وفي مناطق السهول 10 – -1، وفي الاغوار الشمالية 17 – 5، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 11، وفي البحر الميت 20 – 10، وفي خليج العقبة 22 – 10 درجات مئوية.