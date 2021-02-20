تعليق عودة الدفعة الثانية من طلبة الصفين العاشر والحادي عشر للتعليم الوجاهي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليق عودة الدفعة الثانية من طلبة الصفين العاشر والحادي عشر إلى التعليم الوجاهي لمدة أسبوع واستمرار هذين الصفين في التعليم عن بعد، في ضوء الحالة الوبائية الراهنة وارتفاع أعداد الإصابات ونسبة النتائج الإيجابية للفحوصات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، أما بالنسبة لطلبة الصفوف الثلاثة الأولى والثاني الثانوي، بالإضافة إلى رياض الأطفال التي عادت إلى التعليم الوجاهي منذ بداية الفصل الدراسي الثاني فيستمر التعليم وجاهيا ومتمازجا مع التعليم عن بعد لهذه الصفوف وفق خطة العودة لها للفصل الدراسي الثاني وطبقا لتطورات الوضع الوبائي والذي يخضع للتقييم اليومي وخصوصا في ظل انتشار السلالة المتحورة من الفيروس.

وأشار البيان إلى أن التقييم اليومي سيستمر لجميع المدارس الحكومية والخاصة بمدى الالتزام بالبروتوكول الصحي واشتراطات العودة.