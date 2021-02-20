خلية الأزمة تقرر فتح جسر الملك حسين أمام العابرين ابتداءً من اليوم الأحد وبواقع 300 مسافر من الضفة إلى الأردن يوميا
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تعليق عودة الدفعة الثانية من طلبة الصفين العاشر والحادي عشر للتعليم الوجاهي
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