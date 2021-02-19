وفاة أربعة أطفال أشقاء وإصابة والدتهم بحروق بليغة إثر حريق شب في منزلهم بمحافظة المفرق

توفي اربعة أطفال أشقاء وأصيبت والدتهم إثر حريق منزل في محافظة المفرق .

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني المفرق، تبلغت ظهر اليوم الجمعة، بوجود حريق شب داخل أحد المنازل بمنطقة المنشية/ دير ورق، نتج عنه وفاة أربعة أطفال وإصابة والدتهم جراء تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم.

وأضاف أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى المفرق الحكومي، وحالة والدة الأطفال بالغة، وقد تم فتح تحقيق بالحادثة .

مشاركة 0 مشاركة مشاركة