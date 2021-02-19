رئيس اسبق للشاباك يعلن ان اسرائيل ستنتهي بعد جيل واحد بفعل ازماتها السياسية وتناقضاتها الاجتماعية والسكانية
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جرينتش+2 05:27
نصر بعد صبر.. امريكا تشطب عقوبات ترامب على ايران، وتبدي استعدادها لإجراء محادثات معها حول العودة للاتفاق النووي
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