رئيس اسبق للشاباك يعلن ان اسرائيل ستنتهي بعد جيل واحد بفعل ازماتها السياسية وتناقضاتها الاجتماعية والسكانية
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جرينتش+2 05:26
المبيضين: المخالف للحجر المنزلي يعتبر مطلوباً ويجب متابعته حتى احضاره
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