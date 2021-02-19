اقتراب خلايا رعدية مرفقة بأمطار غزيرة اليوم الجمعة، وتشكل الانجماد ليلاً، وتوقف الامطار غدا، وارتفاع الحرارة بعد غد

أشارت صور الرادار الجوي في إدارة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، الى اقتراب خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على فترات، ويتوقع أن يكون تأثيرها على مدينة السلط اولاً ومن ثم العاصمة عمان.

وتحذر الأرصاد من احتمالية تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، ومن تشكل الانجماد في ساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية .

وبحسب التقرير يستمر تدفق الهواء الرطب باتجاه المملكة، وتبقى الأجواء اليوم الجمعة باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، قد تكون في شمال ووسط المملكة غزيرة أحياناً، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، ومع ساعات العصر تمتد الهطولات لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .

وتكون الأجواء شديدة البرودة ليلاً، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع بقاء الفرصة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، وتدريجياً تضعف الهطولات وتتناقص الغيوم، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة أن يتشكل الانجماد في المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة .

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب، واحتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة، ومن خطر حدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وبحسب الارصاد، تكون الأجواء يوم غد السبت، باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبيًا في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، ويتوقع خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة تشكل الانجماد في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً .

وتكون الأجواء يوم الأحد، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعةً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 8 – 0 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 4 – -2، وفي مرتفعات الشراة 4 – -4 ، وفي مناطق البادية 11 – 2، وفي مناطق السهول 8 – 0، وفي الاغوار الشمالية 14 – 6، وفي الأغوار الجنوبية 17 – 12، وفي البحر الميت 16 – 11، وفي خليج العقبة 18 – 11 درجة مئوية.

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