رئيس اسبق للشاباك يعلن ان اسرائيل ستنتهي بعد جيل واحد بفعل ازماتها السياسية وتناقضاتها الاجتماعية والسكانية
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جرينتش+2 05:26
اقتراب خلايا رعدية مرفقة بأمطار غزيرة اليوم الجمعة، وتشكل الانجماد ليلاً، وتوقف الامطار غدا، وارتفاع الحرارة بعد غد
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