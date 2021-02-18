وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 9 وفيات و1638 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 356,744

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات و1638 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4512 وفاة و356744 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 1149 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 108 حالات في محافظة إربد، منها 7 حالات في الرمثا، 86 حالة في محافظة الزرقاء، 85 حالة في محافظة البلقاء، 65 حالة في محافظة الكرك، 33 حالة في محافظة المفرق، 32 حالة في محافظة العقبة، 30 حالة في محافظة مأدبا، 22 حالة في محافظة معان، 16 حالة في محافظة جرش، 12 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 20205 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 112 حالة، فيما غادرت 70 حالة.

ولفت الموجز إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 801 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 659 بنسبة إشغال بلغت 16 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 169 بنسبة إشغال 19 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 67 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 7 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1222 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 332027 حالات.

وأضاف أن 16133 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4315789 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 15ر10 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.