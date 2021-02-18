رئيس اسبق للشاباك يعلن ان اسرائيل ستنتهي بعد جيل واحد بفعل ازماتها السياسية وتناقضاتها الاجتماعية والسكانية
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جرينتش+2 05:26
وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 9 وفيات و1638 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 356,744
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