رئيس اسبق للشاباك يعلن ان اسرائيل ستنتهي بعد جيل واحد بفعل ازماتها السياسية وتناقضاتها الاجتماعية والسكانية
أهم العناوين
جرينتش+2 05:26
هاني شاكر وكارول سماحة يقدمان تجربة غنائية جديدة/ 2 فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني