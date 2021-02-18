رئيس اسبق للشاباك يعلن ان اسرائيل ستنتهي بعد جيل واحد بفعل ازماتها السياسية وتناقضاتها الاجتماعية والسكانية
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جرينتش+2 05:26
معتقل في السعودية منذ عامين.. حماس تصف وضع محمد الخضري بالحرج وتطالب الملك سلمان بالإفراج عنه
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