تأكيدا لتهديدات نصر الله.. “حزب الله” اللبناني يفاجئ إسرائيل بنشر خرائط مواقعها العسكرية” داخل تل أبيب وغيرها/ فيديو

نشر “حزب الله” اللبناني، مساء أمس الأربعاء، مقطع فيديو يظهر المواقع العسكرية الإسرائيلية داخل المدن.

فقد نشر “الإعلام الحربي” التابع لـ”حزب الله”، المقطع تحت عنوان: “أيها الصهاينة، لديكم أهداف عسكرية وأمنية داخل مدنكم”.

​وكان الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، قد وجه رسالة إلى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، بمناسبة “الذكرى السنوية للقادة الشهداء”، مؤكدا أن الحزب لا يبحث عن مواجهة ولا عن حرب ولكن إن فرضت إسرائيل الحرب سيخوضها. وقال نصر الله: “إن قصفتم مدينة سنقصف مدينة وإن قصفتم قرى سنقصف المستوطنات”.

يأتي ذلك في وقت بدأ الطيران الحربي الإسرائيلي مناورة عسكرية مفاجئة شمالي البلاد تحاكي حربا مع “حزب الله” اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي، “مناورة “وردة الجليل” في سلاح الجو بدأت بشكل مفاجئ، تحت إشراف قائد السلاح اللواء عميكام نوركين، بهدف تحسين استعداد القوات الجوية للقتال في الساحة الشمالية. يحاكي التمرين سيناريوهات القتال في الساحة الشمالية وسوف يدرب جميع أنظمة القوات الجوية على المهام الأساسية للسلاح، بما في ذلك الحفاظ على التفوق الجوي وحماية أجواء البلاد، فضلا عن المهام الهجومية وجمع المعلومات الاستخبارية”.

ايها الصهاينة لديكم اهداف عسكرية ومدنية داخل مدنكم #الاعلام_الحربي_المركزي #حزب_الله pic.twitter.com/wBdI5Ubfqr — فلاشات المقاومة الاسلامية (@leb_marrwan2122) February 17, 2021