رئيس اسبق للشاباك يعلن ان اسرائيل ستنتهي بعد جيل واحد بفعل ازماتها السياسية وتناقضاتها الاجتماعية والسكانية
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جرينتش+2 05:25
تأكيدا لتهديدات نصر الله.. “حزب الله” اللبناني يفاجئ إسرائيل بنشر خرائط مواقعها العسكرية” داخل تل أبيب وغيرها/ فيديو
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