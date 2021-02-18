المنخفض الجوي يسهم في التباعد الاجتماعي وخفض إصابات كورونا

اعلن أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة إن المنخفض الجوي قد يساعد في خفض الإصابات بفيروس كورونا.

وبين الهياجنة ، صباح الخميس، أن المنخفض الذي تمر به البلاد يجبر الناس على البقاء في بيوتهم لمدد أطول مما كان في الأوقات العادية، وهو ما قد يساعد في تقليل تسجيل إصابات فيروس كورونا.

وتابع أنه يأمل أن تنخفض اتصالات المواطنين بعضهم ببعض سواء على مستوى المحافظات أو داخل المحافظة ذاتها.

وأشار إلى أن مدة المنخفض التي تتراوح بين 3-4 أيام قد تتسبب في انخفاض انتشار العدوى عما كان متوقعاً، مستدركاً بأنه من المبكر الحديث عن أثر المنخفض الجوي على الحالة الوبائية، حيث يحتاج لأسبوعين.

وفيما يخص إجراءات وزارة الصحة بالبرنامج الوطني للتطعيم، قال الهياجنة إنه يجري التوسع في إنشاء المراكز الكبيرة القادرة على استيعاب أكبر عدد من متلقي اللقاح، كتجربتي مدينة الحسين للشباب في العاصمة ومدينة الحسن في إربد.

وأضاف الهياجنة أنه يجري الآن التخطيط لتعميم التجربة على محافظات رئيسة منها الزرقاء.

وزاد الهياجنة بأن شركة فايزر المنتجة للمطعوم المضاد لكورونا، بدأت باستعادة توريدها إلى الأردن، حيث تجرى عمليات التطعيم سواء الجرعة الأولى أو استكمال الجرعة الثانية لمن تلقاها سابقاً

ونوّه بأن عملية تأجيل تمت على برنامج التطعيم بسبب المنخفض الجوي، بترحيل جدول التطعيم إلى الأسبوع القادم.

وشدّد الهياجنة على أن الوضع لا يزال مقلقا ويتطلب المساعدة والمساندة من قبل المواطنين، بمسؤولية مشتركة والتزام بالاشتراطات الصحية حتى نتمكن من السيطرة على انتشار الوباء.