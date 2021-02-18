إصابة مطلوب مصنف بـ”الخطير” خلال تبادل اطلاق النار في مادبا

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام عامر السرطاوي إن قوة امنية داهمت الخميس مكان وجود شخص مطلوب مصنف بالخطير والمسلح في محافظة مادبا وبحقه 11 طلبا امنيا وقضائيا وبحقه 41 اسبقية جرمية في قضايا اطلاق العيارات النارية باتجاه المركز الامني ( مكرر مرتين) واطلاق النار باتجاه رجال الامن والدخول الى احد بيوت الله بسلاح اوتوماتيكي واطلاق عيارات نارية باتجاه مؤسسات حكومية واطلاق عيارات نارية باتجاه احدى المدارس امس داخل مخيم مادبا، اضافة الى اعتداء سابق على مبنى البلدية و قضايا ترويع المواطنين ، وقد ارتكب صباح اليوم قضية سلب لمركبة عائدة للجنة تحسين المخيم ، تحت تهديد السلاح بعد ان كان قد اطلق عيارات نارية باتجاه احد الاشخاص .

واضاف الناطق الاعلامي ان ذلك المطلوب وفور مشاهدته للقوة الامنية رفض تسليم نفسه وبادر باطلاق عيارات نارية من سلاح ناري اوتوماتيكي باتجاههم حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك والرد عليه بالمثل ما نتج عنه اصابته واخلاؤه للمستشفى وجرى ضبط السلاح الناري الاوتوماتيكي الذي كان بحوزته والمركبة التي قام بسلبها اليوم .

واكد الناطق الاعلامي انه ومنذ فترة يتم التفاوض مع ذلك المطلوب وذويه من اجل تسليم نفسه الا انه رفض ذلك وارتكب اليوم جناية السلب تحت تهديد السلاح .